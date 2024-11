Il Bologna si rituffa in campionato: attenzione alla trappola Venezia

Bologna, 29 novembre 2024 - C'è di nuovo il Bologna al Dall'Ara. Dopo la serataccia Champions di mercoledì contro il Lille, la banda di Vincenzo Italiano sarà di nuovo in scena domani sera alle 20.45 per sfidare il Venezia di Eusebio Di Francesco, ultimo in classifica e con una sola vittoria all'attivo su 13 gare di campionato.

Sfida da non sottovalutare, ma nemmeno da giocare a marce basse: dopo due sconfitte in fila in pochi giorni, un'espulsione alla mezz'ora del primo tempo, che ha fatto da apripista alla netta vittoria della Lazio, e il pasticcio di Posch, che ha consegnato, di fatto, il vantaggio al Lille nei pressi dell'intervallo in Europa, il tempo dei regali è finito, e i rossoblù dovranno rimettersi in marcia, anche perché la classifica non aspetta e, soprattutto, le avversarie non stanno a guardare.

Vittoria cercasi, dunque, per riprendere il filo lasciato a Roma (sponda giallorossa) prima della sosta, e per ritrovare morale in vista di un'altra settimana piena di impegni: martedì 3 dicembre arriva il Monza in Coppa Italia (18.30), poi trasferta a Torino sabato prossimo alle 18 in casa della Juventus di Thiago Motta.

"Il Bologna è una squadra aggressiva, propositiva e abile nel creare superiorità numerica sugli esterni, arrivando spesso al cross - mette le mani avanti Di Francesco alla vigilia, ma anche in guardia i suoi, sconfitti lunedì dal Lecce dopo 90 minuti giocati ad una porta sola, quella dei pugliesi, cinici però nell'espugnare il Penzo (0-1) -. Sarà fondamentale prestare grande attenzione perché le qualità dei rossoblù sono evidenti, frutto del lavoro del loro allenatore. Dovremmo essere bravi a controbatterli, invertendo trend e pronostici".

Niente pre-partita invece per Vincenzo Italiano, come capita sempre quest'anno dopo l'impegno in Champions, ma una serie di ballottaggi da sciogliere prima di un impegno tutt'altro che scontato, nonostante i 10 punti di differenza tra le due squadre in classifica.

Tra i convocati, si rivedono in Serie A (dopo averli già visti all'opera col Lille) Skorupski (il migliore per distacco mercoledì), Ndoye e Casale - tutti e tre assenti nell'ultima contro la Lazio -, mentre restano fuori lo squalificato Pobega, e gli infortunati Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi.

Bologna che domani sera proverà anche a sfatare un tabù: i rossoblù, infatti, non battono i lagunari al Dall'Ara dal marzo del '99 (2-1 in rimonta, gol di Andersson e Signori). Poi, due pareggi e due sconfitte, l'ultima nel novembre di tre anni fa (0-1 firmato Okereke).

Arbitra Massimi di Termoli, assistito da Giallatini e Colarossi, il quarto uomo è Santoro. Al VAR Ghersini e Mazzoleni.

I convocati di Vincenzo Italiano

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini.