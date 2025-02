Il capitano: "A luglio divento papà». Fabbian: "Mi sono fatto trovare pronto seguendo De Silvestri». Lollo: "Orgoglioso della squadra»

Primo gol stagionale, il nono in rossoblù: Lorenzo De Silvestri c’è sempre, è una garanzia e punta alla doppia cifra. "E’ un esempio", dice di lui Fabbian, "Senza di lui non saremmo arrivati in Champions". E senza di lui non si sarebbe messa in discesa la sfida con il Como, grazie alla quale il Bologna riprende l’inseguimento a una nuova Europa. Posch è in partenza, Calabria in arrivo, martedì c’è l’Atalanta e nell’ottica del turn over Italiano risparmia Holm. Lollo ne approfitta e dimostra ai compagni cosa significhi sfruttare il momento: succede al minuto 25, quando sul cross di Lykogiannis, si infila alle spalle di Goldaniga, brucia Dossena e di testa insacca l’1-0. Poi cancella Fadera, che perde la testa e si fa cacciare. Partita magistrale per Lollo, che chiude con il premio del migliore in campo e con una dedica: "A mia moglie, che è incinta. A luglio diventeremo genitori". Bellissima notizia, il gol è per la famiglia. Ma è pure per sè e per il suo Bologna: "Ho sempre cercato di migliorare in tutta la mia carriera, anche sotto porta. Ci provo ogni anno, ogni giorno. La verità è che mi diverto ancora, sono contento. E sono contento e orgoglioso di questa squadra, che oggi ha vinto segnando due reti e senza incassarne, dopo quanto avevamo speso a Lisbona".

E’ un Bologna che cresce: "Nelle ultime 2-3 stagioni abbiamo fatto un salto di qualità a livello di gruppo e mentalità, la Champions è stata un’avventura bellissima che ci ha dato tanto: ci abbiamo preso gusto e in Europa ci vogliamo tornare". Qualora servissero conferme, eccole servite dal 2-0 sul Como: per l’Europa c’è da fare i conti con il Bologna. E non solo per quella: "Martedì abbiamo la Coppa Italia, ci teniamo e ci crediamo".

Appuntamento a Bergamo con un ritrovato Fabbian. Pareva in partenza, lo voleva la Lazio, il Bologna era pronto a trattare per far sì che trovasse più spazio. L’infortunio di Ferguson ha cambiato i piani. La sua serietà non è mai stata in discussione: partitone a Lisbona, ingresso con i fiocchi e gol contro il Como: "Sono contento. Mi sono fatto trovare pronto e ho seguito l’esempio di De Silvestri. Tutti noi vogliamo giocare ed è importante rispettare i compagni che giocano e fanno bene. Io devo continuare su questa strada".

Marcello Giordano