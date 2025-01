Il centrale olandese: "un traguardo che mi riempie d’orgoglio». Beukema, l’emozione fa cinquanta (presenze)

Pilastro della difesa, osservato speciale delle big d’Europa e, per ora, sempre più protagonista sotto le Due Torri. Sam Beukema tocca le 50 presenze in serie A con la maglia del Bologna dopo aver già fatto 50 qualche settimana fa sommando tutte le competizioni. Dopo qualche panchina nella passata stagione, vissuta da protagonista, la partenza di Calafiori in estate ha di fatto consegnato le chiavi della difesa all’olandese che quest’anno ha giocato praticamente sempre: su 27 partite, Beukema ne ha giocate 26, saltando solo la Coppa Italia, con all’attivo anche un assist in campionato nel pareggio di Como di inizio stagione.

"Raggiungere le 50 presenze in serie A con questa maglia è un traguardo che mi riempie di orgoglio – racconta –. Fin dal primo giorno al Bologna, mi sono sentito parte di una famiglia speciale, e contribuire alla storica qualificazione in Champions League lo scorso anno è stato qualcosa di incredibile. Voglio ringraziare i miei compagni e lo staff per il loro supporto costante. Continuerò a dare il massimo per questi colori, per i tifosi e per gli obiettivi di questo club".

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, con le lusinghe del Liverpool di Arne Slot, suo estimatore già dai tempi dell’Eredivisie e di altri club europei che non vogliono lasciarsi sfuggire uno stopper che abbina personalità e senso della posizione ad un’ottima gestione della palla: un punto di forza anche nella vittoria contro il Monza, quando Beukema è stato il secondo per palloni giocati, con 55 passaggi riusciti e il migliore considerando anche i brianzoli per contrasti.

L’olandese ha mostrato anche la capacità di adattamento, giocando in coppia con Lucumi per la maggior parte del tempo, ma dimostrandosi capace di poter far coppia con qualsiasi difensore a disposizione di Italiano, come con Casale nel prezioso pareggio di San Siro. Sorriso e faccia pulita ma anche tanta ambizione per il classe ’98 che ha in testa solo il Bologna, ma che non ha nascosto l’ambizione di voler arrivare lontano, non per forza con i colori rossoblù indosso.