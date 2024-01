Il club argentino saluta l’attaccante: "Ti auguriamo tanti successi a Bologna». Intanto, se esce Van Hooijdonk, si valuta la punta dell’AZ. Il Velez ufficializza Castro. E rispunta Odgaard

Santiago Castro è ufficialmente un nuovo calciatore del Bologna. In realtà ufficialmente solo per il Velez, che ieri sui propri profili social ha pubblicato una foto dell’attaccante classe 2004 in procinto di sbarcare a Casteldebole con un eloquente "Muchas gracias Santi!" e a corredo un messaggio ancora più eloquente: "L’attaccante formatosi del vivaio proseguirà la sua carriera a Bologna: che sia piena di successi!".

Il Bologna ancora non lo dice ma lo dirà nelle prossime ore: dettagli. Quel che più conta è che l’esterno d’attacco, che martedì notte con l’Argentina Under 23 sfiderà il Cile nel Preolimpico, sull proprio profilo Instagram ha salutato con parole cariche d’affetto i propri ormai ex tifosi: "Oggi è il momento di salutare il club che per dieci anni mi ha dato tutto per farmi crescere come calciatore ma ancor più come uomo (…). Parto tranquillo – si legge – perché so di aver dato tutto in ogni match. Non è un addio ma un arrivederci, perché il Velez è la mia casa e per me sarà sempre una famiglia".

Da qui a giovedì continuano le manovre per trovare un alter ego di Van Hooijdonk, se all’olandese verrà trovata una sistemazione in prestito. I nomi? Guessand (22) del Nizza, Duk (23) dell’Aberdeen, Sonko (18) dell’Hacken ma soprattutto Odgaard (24) dell’Az Alkmaar, già sondato in estate.

Massimo Vitali