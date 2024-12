Il commento. Il fantasma di Thiago è andato via

Tassi

Troppo esuberante in panchina, troppo ruspante rispetto all’algido Motta, troppo fedele al modello di calcio aggressivo e senza fronzoli. Su Vincenzo Italiano sono piovute mille critiche e una valanga di pregiudizi. Al punto che l’uomo di Ribera, molto siculo e poco tedesco, è sbottato alla vigilia di Juve-Bologna per scrollarsi di dosso la scomoda compagnia del fantasma di Motta. E non a caso il suo Bologna ha prodotto all’Allianz Stadium una delle migliori partite. Non solo sul piano tecnico e della qualità di gioco. Ma anche come atteggiamento mentale, coesione di gruppo, fame di risultati a sensazione. Di colpo Italiano si è liberato del paragone scomodo e ha dimostrato sul campo che la fusione a caldo tra il Bologna di ieri e quello di oggi può produrre risultati importanti. Ha ribadito che i nuovi acquisti possono aggiungere risorse ( Holm e Pobega su tutti) che la qualità tecnica dei migliori (vedi Castro e Ndoye) può essere ulteriormente affinata da un lavoro scrupoloso sul campo di allenamento. Negli occhi dei tifosi brilla una partita vissuta senza complessi, con le gemme dei gol e un dominio del gioco durato sessanta minuti.

Ecco perché, liberato dall’ombra incombente di Motta, il Bologna del calcio aggressivo e verticale può trovare una nuova strada e una dimensione più completa. Senza dimenticare che all’appello mancano Orsolini e Ferguson che già dalla sfida di Champions a Lisbona potrebbe giocare un ruolo determinante. Cavalchi questo momento il Commissario Italiano, senza pregiudizi e senza paure, con l’occhio aperto ai valori della squadra e a un turnover ragionato. Con i migliori in campo è difficile sbagliare partita. Specie ora che l’onda positiva sembra regalare nuovi entusiasmi. Proviamo a tenere aperta la porta d’Europa contro avversari di rango: sarà un esercizio utile anche per giocare un campionato da protagonisti.