Il fronte giallorosso. Ranieri: "Il futuro?. La mia priorità assoluta è la gara del Dall’Ara»

"La mia priorità in questo momento è la partita contro il Bologna: la mia concentrazione è al cento per cento su questa sfida". E’ stato un centrale affidabile Claudio Ranieri, per chi se lo ricorda da giocatore ai tempi del Catanzaro, del Catania e del Palermo, ma sa trasformarsi anche in abile fantasista quando ci sono da dribblare le domande sul mercato, sulla sua società e sul suo futuro in giallorosso, anche perché testa e cuore sono già al Dall’Ara, dove domani la Roma andrà alla ricerca della prima vittoria lontano dall’Olimpico di questa stagione. L’ultima risale al 25 aprile scorso e arrivò nel recupero a Udine (si giocarono soltanto 18 minuti, dopo che il match fu originariamente sospeso a causa del malore che colpì il difensore N’Dicka), all’ultimo respiro. Ma fu un successo inutile per la corsa alla Champions, vinta in volata dai rossoblù e dall’Atalanta. Motivo in più, per i giallorossi, per vendicare lo spezzone finale della scorsa annata e anche l’andata, giocata nella capitale e persa 3-2, nel pomeriggio che di fatto diede il via alla terza era Ranieri in giallorosso, da subentrato a Juric.

E quella di domani sarà tutta un’altra Roma, pronta al definitivo decollo. "Dobbiamo essere pronti a lottare contro un avversario che eccelle nel pressing, che non ci concederà un attimo di respiro e che ci attaccherà con aggressività. Il Bologna è super organizzato – aggiunge -, con una mentalità molto aggressiva, e noi dobbiamo essere bravi a trovare la strada giusta per entrare nel loro gioco. Sappiamo come giocano, abbiamo studiato tutto nei minimi dettagli: ora, però, dobbiamo metterlo in pratica". Così Sir Claudio, che avrà tutti disponibili tranne Cristante, ha mostrato rispetto, tanto, al lavoro fatto da Italiano e dai rossoblù, così come è tanta la voglia di colorare la casella delle vittorie in trasferta, dopo quasi nove mesi. "Sono un grande sostenitore dei numeri, e prima o poi arriverà questo successo. Come? Non lo so, ma so che sarà una gran bella partita, in cui entrambe le squadre si daranno battaglia". Sornione, Ranieri, pregusta il colpaccio, proprio come un anno fa, ma sulla panchina del Cagliari. Per sfatare non solo il tabù trasferta, ma anche il tabù Dall’Ara, che ha visto uscire i giallorossi con un punto in tre incroci, lo 0-0 del maggio 2023, in mezzo ai trionfi rossoblù targati Sinisa (nel 2021) e Motta (nel 2023).

Giovanni Poggi