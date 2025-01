Il giovane argentino lascia trasparire un pizzico di delusione. "Eravamo un po’ stanchi, senza intensità. Però meritavamo di più». Oggi la ripresa a Casteldebole. Dominguez: "Il gol? Ho fatto come mi aveva detto il mister»

Una magia che ha acceso l’entusiasmo dei 3.000 tifosi giunti da Bologna, una fiammata al volo che dimostra ancora volta come il Benjamin ’El Tete’ Dominguez sia un giocatore in grado di regolare perle e giocate di altissima classe.

Seppur l’unica del match, giocata dell’argentino classe 2003 si è rivelata decisiva per l’esito finale del match del Castellani, terminato poi in parità.

"L’ho messa dentro nell’unica occasione avuta. Il gol? Lyko crossa e io ho chiuso sul secondo palo, così come mi ha chiesto il mister a inizio gara – spiega Dominguez che sottolinea anche il rammarico della squadra per non aver portato a casa il massimo dalla trasferta in terra toscana –. Dovevamo vincerla, però sapevamo che era difficile in casa dell’Empoli. Penso che un punto possa andare bene. Ci è mancata un po’ di intensità, siamo stati un po’ stanchi. Ma meritavamo un po’ di più".

L’esterno sudamericano poi ha parlato anche della sua posizione in campo, con Vincenzo Italiano che ha deciso di schierarlo sulla fascia opposta rispetto a quella solitamente di sua competenza.

L’argentino ha accettato la posizione, pur evidenziando come sia più a suo agio a sinistra rispetto che a destra e aggiungendo che il suo periodo di ambientamento a Bologna sia stato più rapido di quanto si era aspettato.

"Il mister ha scelto così, io gioco dove dice lui anche se mi piace più a sinistra. Non aspettavo questo, pensavo che fosse difficile entrare, ma sono contento e felice di essere qua. Partita dopo partita sto crescendo e la fiducia del mister e della squadra sono importanti. Mi sono allenato molto da quando sono arrivato, adesso sto trovando più spazio".

Per Benjamin arrivato quasi a mercato chiuso dal Gimnasia La Plata si tratta del quarto gol stagionale, il terzo in campionato dopo la doppietta segnata contro il Verona e con Orsolini infortunato e la Champions League agli sgoccioli il minutaggio del Tete potrebbe aumentare in questa seconda parte di stagione, quando le sue giocate potrebbero essere un valore aggiunto al reparto offensivo rossoblù anche nell’ottica di poter trovare maggiori spunti e raccogliere punti importanti per la corsa europea.

La squadra intanto si ritroverà oggi alle 11 a Casteldebole per iniziare a preparare la sfida di Lisbona contro lo Sporting del 29 gennaio.