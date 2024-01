IL GRANDE EX. Theate rivuole l’Italia. Accordo col Napoli. E il Rennes lo esclude

Potrebbe concretizzarsi il ritorno in Italia di Arthur Theate, l’ex difensore rossoblù in forza al Rennes. Il club transalpino lo acquistò dal Bologna per 20 milioni più 3 di bonus nell’estate del 2022 e nelle ultime settimane è stato oggetto di diversi interessamenti in giro per l’Europa: Lipsia e Fiorentina in primis, ma è il Napoli che sta provando in queste ore ad affondare il colpo. Il difensore non è stato convocato per la sfida di Coppa di Francia con il Marsiglia di domenica e, stando a quanto filtra dalla Francia, alla base della scelta ci sarebbe un accordo già raggiunto tra il club di Aurelio De Laurentiis e giocatore.

Il Napoli vuole Theate e ha trovato un accordo di massima con il calciatore per un ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione. Manca però la parte più importante della storia: l’accordo tra il Rennes e il Napoli, dato che i francesi non intendono regalare un giocatore su cui appena un anno e mezzo fa hanno investito una cifra importante. Morale? Non accettano il prestito e valutano il difensore intorno ai 30 milioni di euro, forti anche dell’interesse del Lipsia in chiave estiva.

m.g.