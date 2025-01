Il greco ha molte richieste in patria. Pronto il classe 2006 Addessi per rinforzare la Primavera di Colucci. Si fa sotto il Paok, ma Lykogiannis preferisce le Due Torri

Senza cessioni, difficilmente ci saranno entrate, in casa rossoblù, sul mercato. Le trattative chiuderanno il 3 febbraio, tra undici giorni e nell’attesa di capire se si concretizzerà qualcosa in uscita, la dirigenza è prossima a regalare un nuovo rinforzo alla Primavera di Leo Colucci: dopo l’esterno Longoni, arrivato in prestito dal Torino via Cagliari, e il centrocampista albanese Jordi Jaku, prelevato dalla prima squadra del Tirana, è pronto a sbarcare in rossoblù Simone Addessi, classe 2006 che in questa stagione ha totalizzato 9 presenze e un assist con la prima squadra del Latina in serie C, per dare linfa alla rincorsa salvezza: acquisto a titolo definitivo e contratto triennale per l’attaccante.

Intanto, per quel che riguarda la prima squadra, dopo la gara di oggi con il Borussia potranno intensificarsi i contatti in vista delle uscite: uscite che il club è intenzionata a realizzare se arriveranno offerte per trasferimenti a titolo definitivo.

L’eccezione è El Azzouzi, che sarebbe lasciato partire in prestito, se qualche squadra prometterà di concedere spazio al nazionale marocchino, che dopo 6 mesi di stop faticherà a trovare condizione per giocarsi il posto con i compagni.

C’è il Parma su Erlic: ma il croato sarà lasciato partire se il Parma metterà sul piatto almeno un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza da 6-7 milioni.

Intanto, dopo l’Aek, anche il Paok ha bussato alla porta di Lykogiannis, in scadenza di contratto a giugno: ma il greco medita di giocarsi le carte fino a fine stagione, a maggior ragione dopo la maglia da titolare a San Siro (con cross che ha dato il là al 2-2 di Holm) e il subentro con il Monza con tanto di assist per Orsolini.

Tra l’altro spera in una maglia da titolare e in tutti i casi il Bologna lo lascerà andare solo a fronte di un sostituto e se Lykogiannis dovesse chiedere di partire, dato che tra l’altro è un elemento a basso costo (circa 500mila euro di ingaggio).

Si attendono notizie anche dall’entourage di Urbanski, convinto di poter portare un’offerta utile per sbloccare l’addio del polacco. Intanto, Arthur Melo (28), in uscita dalla Juventus e allenato da Italiano a Firenze, tratta con l’Everton.

In mediana è stato offerto pure Maggiore dalla Salernitana, che piace anche al Palermo, e piace Asllani (22), che al momento l’Inter non tratta. Qualcosa in mezzo i rossoblù potrebbero fare se dovesse uscire El Azzouzi. E qualcosa dietro. L’obiettivo principale è fornire giocatori pronti subito, il piano B investire su giovani futuribili e in chiave estiva il Bologna lavora su Ordonez (20) del Velez.