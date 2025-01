Il Milan su Orso. Blitz rossonero. Un primo no da Casteldebole

Bologna-Milan è il recupero che al Dall’Ara attendono. Intanto c’è da registrare un forte interessamento del Milan nei confronti di Orsolini. Per Riccardo, che ieri ha compiuto 28 anni e si è infortunato nel match di Champions, i rossoneri avrebbero offerto tra i 16 e i 18 milioni. Con la possibilità di raddoppiare lo stipendio del rossoblù.

Da Casteldebole arriva un secco no. Ma il Milan pare aperto ai rilanci. Per assicurarsi un esterno offensivo capace di fare gol, il Milan pare disposto ad arrivare anche a 20 milioni. Inserendo poi un giocatore a scelta tra Okafor e Chukwueze. Elementi che, anche per ingaggio, non interessano il Bologna che ha alzato un muro. Oltre al no, grazie, c’è l’esigenza di concentrarsi sull’Empoli.

Intanto scatta l’effetto domino sul mercato. Kacper Urbanski, in prestito al Monza, la squadra a cui ha segnato il primo e unico gol da professionista. Con questa mossa, il Bologna prova a iscriversi alla corsa per Daniel Maldini (23 anni), per il quale dal primo luglio scatterà una clausola rescissoria da 12 milioni per la cessione in Italia e da 15 per la partenza in direzione estero: su di lui, da tempo, anche Atalanta e Fiorentina.

Il prestito per Urbanski diventerà ufficiale dopo la trasferta dei rossoblù a Empoli. L’agente del polacco aveva provato a capire se la Lazio potesse essere interessata al proprio assistito, in virtù del gradimento del Bologna per Gustav Isaksen (23): niente da fare, i biancocelesti hanno rilanciato per Casadei del Chelsea, con i londinesi su Belahyane del Verona. Urbanski, in scadenza nel 2026 e non intenzionato a rinnovare, andrà a cercare spazio in Brianza. Potrebbe fargli compagnia Giovanni Fabbian, sondato dal Torino, sorpassato dalla Lazio nella corsa a Casadei.

Una cosa è certa: dopo il passaggio al 4-2-3-1 e con l’esplosione di Odgaard dietro la punta, il Bologna ha 9 giocatori (Freuler, Ferguson, Pobega, Moro, Odgaard, El Azzouzi, Aebischer, Urbanski e Fabbian) per tre posti a centrocampo. Uno dei giocatori in uscita dovrà essere over, per aprire lo spazio all’acquisto dell’esterno d’attacco, obiettivo primario del rush finale di mercato. Ergo, in primis c’è da piazzare uno tra Moro e, preferibilmente, El Azzouzi.

Sull’esterno, piace da tempo Isaksen, percorribile se la Lazio acquisterà Ngonge dal Napoli, dove Conte attende il sostituto di Kvaratskhelia: al momento la pista è bloccata in attesa di sviluppi. Piace Ikonè (26), considerato in uscita dalla Fiorentina e che già conosce Italiano e il suo sistema: lo vuole pure il Torino, che potrebbe sfilarsi se il Bologna prestasse Fabbian.