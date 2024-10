Il ministro dello sport polacco loda Kacper: "Mi ha impressionato». Da Urbanski a Freuler, tanti sorrisi di ritorno

Hanno fatto festa quasi tutti: chi per un successo di squadra e chi per una brillante performance individuale. E’ una buona notizia per Vincenzo Italiano, che oggi nel riabbracciare sul campo quasi tutti i suoi nazionali (con l’eccezione di Lucumì, che metterà piede in campo domani) troverà volti sorridenti. Come quello di Urbanski, protagonista martedì notte del 3-3 in rimonta della Polonia con la Crozia. Schierato titolare da Probierz il classe 2004 rossoblù ha servito a Zielisnki l’assist per il primo gol polacco (era già successo col Portogallo) sfoderando una prestazione convincente nel contesto di una Polonia che però non decolla. "Se devo scegliere un calciatore che mi ha impressionato dico Urbanski, perché è il simbolo dei giovani su cui sta puntando Probierz", lo ha incoronato il giorno dopo il ministro dello sport polacco Slawomir Nitras.

Ha fatto meno festa Skorupski, che è rimasto in panchina, così come il rivale peer una notte Moro nella Croazia, dove viceversa Erlic ha giocato 81 minuti da titolare. E alla fine, per tutti e quattro, foto di rito in salsa rossoblù. Se la Polonia è oggetto di critiche figurarsi la Svizzera, fermata sul 2-2 in casa dalla Danimarca e con un solo punto nel girone di Nations League dopo 4 partite. In controtendenza però ci sono Freuler e Ndoye, tra i pochi a salvarsi nella notte di San Gallo. Remo ha segnato in mischia il gol dell’1-0 (non segnava in nazionale dal 29 giugno, negli ottavi dell’Europeo di Germania con l’Italia), Dan invece ha dato vivacità all’attacco. E Aebischer? In campo solo all’81’, per far tirare un po’ il fiato proprio a Freuler. Felici anche Fabbian e Iling-Junior, che hanno staccato il pass per la fase finale dell’Europeo Under 21: il primo protagonista dal 54’ di Italia-Irlanda 1-1, il secondo titolare nel 7-0 che l’Inghilterra ha rifilato all’Azerbaigian. Pure Lucumì sorride. La sua Colombia, con lui in campo, ha servito un poker (4-0) al Cile e si consolida al secondo posto del girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Da oggi a Casteldebole Italiano soppeserà le energie di tutti, compreso Pobega, ieri tornato in gruppo. E poi battezzerà il Bologna anti Genoa.