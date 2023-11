Il mondo capovolto. Montreal in crisi, i tifosi si lamentano:: "Joey sempre in Italia»

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore: ma soprattutto lontano da Montreal. E in Quebec l’altra faccia della medaglia del Saputo ‘bolognese’ è il timore che la lontananza del proprietario possa diventare un ‘vulnus’ per il Cf Montreal. Montreal due settimane fa, finendo ko nell’ultima sfida di regular season, ha perso il treno per i playoff e in Canada sono cominciati i processi.

E’ toccato a Gabriel Gervais, l’omologo di Claudio Fenucci, rassicurare i tifosi. "Joey Saputo e gli altri membri della famiglia sono molto presenti – ha detto Gervais in un’intervista a ‘La Presse’ –. Vedo periodicamente il consiglio di amministrazione, una volta al mese: questo è ciò che vuole la famiglia Saputo. Le decisioni più importanti vengono prese insieme al cda. Joey attualmente è a Bologna: ha altre società nel suo portafoglio. Se sceglie di restare in Italia è perché ha fiducia in noi. Ma credetemi: è più legato al club di quanto si pensi. La cosa è un po’ ironica: quando Joey è a Montreal qualcuno dice che sia troppo presente, ora che è in Italia si dice che non è abbastanza presente". Tutto il mondo è paese.

m. v.