Il portiere è stato impegnato solo alla fine con una bella parata su un calcio di punizione di Nico Paz: "Mi sono fatto trovare pronto». Skorupski: "Abbiamo fatto una grande partita»

Una partita passata praticamente con le mani sui fianchi guardando i compagni controllare il Como e portare a casa i tre punti fino al recupero, quando con un bel tuffo vanifica anche l’ultima e unica velleità del Como di lasciare un segno in questa partita. Lukasz Skorupski è soddisfatto del successo ottenuto contro la squadra di Fabregas, sottolineando al contempo anche le fatiche degli ultimi mesi tra campionato e Champions League: "Penso che abbiamo fatto una grande partita, anche perché siamo un pochettino stanchi e abbiamo bisogno di riposare. Per noi è finita la Champions e ci concentreremo sul campionato. Abbiamo anche un’altra partita martedì in Coppa Italia. Speriamo di recuperare presto, perché vogliamo andare avanti anche in Coppa. L’Europa? Dove arriveremo si vedrà". Il portiere rossoblù ha parlato della classifica che sorride ai rossoblù momentaneamente quinti a pari merito con la Juventus ma anche di De Silvestri, autore del gol che ha aperto il match e di un’ottima prestazione che gli è valsa il premio di Man of The Match: "E’ una bella sensazione, non avevo guardato la classifica sinceramente ma è bello. Adesso aspettiamo cosa fanno le altre squadre e speriamo che i risultati ci vadano bene. Un pensiero per Lorenzo De Silvestri, 36 anni, il nostro capitano, ha fatto questo gol così importante. Sono molto contento per lui perché nei momenti di difficoltà è sempre pronto, come ha fatto vedere oggi con un grande gol. Se lo merita, è un ragazzo a cui vogliono molto bene".

Skorupski ha analizzato anche la sua prestazione e dell’unico vero intervento della sua partita, la parata a tempo quasi scaduto sulla punizione di Nico Paz dal limite: "Ero pronto, praticamente non avevo fatto nulla fino a quel momento. Avevo giocato solo un po’ con i piedi durante la partita ma è arrivata una situazione in cui dovevo parare e non farmi trovare impreparato. Penso che questo sia stato il mio successo in questa partita, perché aspettavo questo tiro e per fortuna l’ho parata". Il Bologna tornerà a lavorare per preparare la sfida all’Atalanta di martedì in Coppa Italia.

Per Vincenzo Italiano ci saranno da valutare anche le condizioni di Tommaso Pobega, out poco prima del match con il Como per un lieve affaticamento.

Gianluca Sepe