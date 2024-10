Il portiere para due penalty. Primavera agli ottavi con un super Pessina. Renate ko ai rigori

5

RENATE

3

(dopo calci di rigore)

: Pessina, Nesi (16’st Puukko), De Luca, Markovic, Baroncioni; Labedzki (30’st Castillo), Lai, Gattor; 40 Negri (33’pt Mazzetti), Mangiameli (15’st Tordiglione), Oliviero (15’st 11 Ravaglioli). A disp.: Happonen, Tirelli, Dimitrisin, Saputo, Jaber. All. Rivalta.

RENATE: Rossi; Ziu, Stagi, La Ruffa; Mariani (47’st Valerin), Deviardi, Garavello (45’st Murante); Meloni, Ciarmoli (45’st Fortunato); Carta, Marchetti (1’st Bassani). A disp.: Alfieri, Zappa, Cristiano, Disca, Gamba, Napoli, Oleoni. All. Savoldi.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Reti: 14’pt Gattor (B), 7’st Ziu (R), 13’st Bassani (R), 40’st Tordiglione (B).

Note: ammonito Lai (B).

Bologna avanti di rigore e altri sorrisi per Rivalta, dopo il bel successo di sabato in campionato contro l’Udinese. Pomeriggio tra alti e bassi al Bonarelli di Granarolo, chiuso però al meglio con il passaggio agli ottavi di finale ai danni di un Renate volenteroso, ma poco lucido nella lotteria finale dagli undici metri. C’è Gianluca Savoldi sulla panchina dei lombardi, figlio di quel Beppe che negli anni ’70 faceva sognare la città a suon di gol, c’è un po’ di turnover invece nei rossoblù, col triplo impegno che comincia a farsi sentire. Mentre a farsi vedere per primo in avanti, al minuto 14, è Nesi, che dalla destra lascia partire il cross perfetto per la testa di Gattor, che insacca battendo Rossi e sbloccando la partita. Che appare in discesa per il Bologna, almeno fino ad inizio ripresa, quando Ziu, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova la rete del pareggio (1-1). A quel punto, Baroncioni e compagni spengono la luce e, appena 6 minuti più tardi, il Renate trova il bis con Bassani. L’1-2 scuote i rossoblù, che si gettano all’assalto. A dieci dalla fine ci prova Ravaglioli, che di testa non trova la porta, poi, all’85’, il nuovo e meritato pareggio dei ragazzi di Rivalta con Tordiglione, preciso nel tradurre in gol una buona sponda di Castillo.

Coi regolamentari sigillati sul 2-2, si va diretti ai calci di rigore, lì dove Pessina diventa il protagonista numero uno, in tutti i sensi, nel disinnescare i penalty di Carta e Valerin. Per il Bologna decisive le reti di Ravaglioli, Tordiglione e Gattor, che cancellano l’errore di Castillo. I rossoblù si mantengono su tutti i fronti: sabato il campionato riparte da Genova contro la Samp, poi martedì sarà di nuovo tempo di Youth League in casa con il Monaco.

Giovanni Poggi