Il post del difensore per descrivere le sue emozioni dopo la cavalcata champions. Calafiori: "Vi voglio bene, grazie ancora»

In attesa di capire come finirà la sua stagione col Bologna, se il viaggio in rossoblù avrà una coda di lusso con l’Italia di Spalletti agli Europei e che cosa gli riserverà il mercato (è uno dei pezzi pregiati di Casteldebole, ma il 40 per cento sulla sua futura eventuale rivendita finirebbe nelle casse del Basilea, la qual cosa non renderebbe l’affare particolarmente vantaggioso), ieri Riccardo Calafiori ha voluto raccontare in un post su Instagram le emozioni di un’avventura, la cavalcata Champions, dal sapore speciale. "Come si fa a spiegare le sensazioni che si provano quando si è fatta la storia di una società, dei loro tifosi e di una città intera? – scrive il difensore rossoblù –. La risposta è che non si può spiegare a parole un qualcosa del genere, sarebbero troppi i discorsi da fare e troppe le emozioni da raccontare. Quello che mi sento di dire è solamente grazie a tutti coloro che hanno partecipato e hanno creato questa atmosfera bellissima sin dall’inizio e che ci e mi ha permesso di andare ogni domenica in campo senza pensare a nulla con l’unico obiettivo di dare il massimo ma soprattutto di divertirmi…che dite i risultati se so visti?!?!?! Vi voglio bene grazie ancoraaa".