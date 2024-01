Il pupillo di motta. Si complica Amian. Lo Spezia chiede 4 milioni per cederlo

Niente Kelvin Amian (25 anni). Non per ora e non a queste condizioni. Da La Spezia è arrivata la richiesta per il difensore centrale che può gicoare pure terzino destro. Thiago ha fatto il suo nome alla dirigenza e ha chiamato in prima persona il giocatore, che ritroverebbe volentieri il tecnico che lo ha già allenato in Liguria. La dirigenza spezzina, però, chiede 4 milioni: troppi, per un 25enne che gioca in serie B, secondo la dirigenza rossoblù, prezzo giusto per lo Spezia, che si fa forte degli interessamenti di Montpellier, Nantes e Palermo.

E quest’ultimo è un dettaglio che dettaglio non è. Il Palermo è uno dei club dell’universo City, all’interno del quale lavora Bigon, che non sta aprendo al prestito per Magno se non a condizioni onerose, ritenute fuori mercato dai rossoblù. Che Amian e Magno possano essere collegati è una possibilità e che a due settimane dal termine del mercato invernale appaiano più lontani da Bologna è una certezza.