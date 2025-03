Il ritorno in campo dopo il 5-0 alla lazio. Un Bologna ’a metà’ oggi riprende i lavori. Mancherà Holm: si è aggregato alla Svezia

C’è anche l’undicesimo nazionale che oggi diserterà la ripresa degli allenamenti, lasciando nelle mani di Vincenzo Italiano letteralmente ‘mezzo’ Bologna. Si tratta di Emil Holm, convocato in extremis dal cittì della Svezia per le due amichevoli che gli scandinavi sosterranno in trasferta col Lussemburgo (sabato) e in casa con l’Irlanda del Nord (martedì). Holm si aggiunge alla nutrita lista dei nazionali rossoblù che già comprendeva Skorupski, Lucumì, Fabbian, Moro, Ferguson, Freuler, Aebischer, Ndoye, Dominguez e Castro. Solo domenica sera Italiano elogiava il valore aggiunto di avere tutto l’organico a disposizione, citando "una settimana in cui ci siamo potuti allenare con ventiquattro giocatori di movimento".

La settimana di lavoro che comincia oggi invece assomiglierà di più alla prima settimana della scorsa estate a Valles, quando davvero Italiano aveva i titolari convocati e in ritiro dovette ricorrere ai rinforzi della Primavera. Il tecnico da oggi getterà un occhio alla preparazione della sfida col Venezia, che attende i rossoblù sabato 29 marzo alla ripresa del campionato, e l’altro ai suoi nazionali in giro per il mondo, sperando che rientrino alla base integri. I primi a scendere in campo domani saranno Ferguson (Grecia-Scozia), Moro (Croazia-Francia) e Lucumì (Brasile-Colombia).

m. v.