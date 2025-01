Il sorpasso a destra. Spunta la pista Calabria. E non si molla Tchaouna

Stefan Posch aspetta e spera. Il Bologna ha aperto all’addio in prestito con diritto di riscatto intorno ai 7 milioni, l’austriaco vuole riabbracciare l’Hoffenheim, il club dal quale i rossoblù lo acquistarono in prestito prima, riscattandolo per 5 milioni.

Potrà partire a una condizione: reperire il sostituto. Ieri è arrivato il contatto con il Milan, che medita di scaricare Davide Calabria (28), capitano in scadenza di contratto, che in rossonero vive un momento delicato in campo e fuori ed è arrivato a un passo dal contatto fisico con Conceicao, al termine della partita con il Parma, dopo una sostituzione che aveva scatenato ira e polemiche del giocatore che il tecnico non ha perdonato.

Situazione diversa, da quella di Lisbona tra Castro e Italiano. Il tecnico si è fatto sentire in campo, ma ha chiarito che la questione è già chiusa.

Calabria, dunque. Il sondaggio c’è stato, il contatto pure. Il giocatore piace e vuole lasciare Milano: il problema è se intenda accettare le condizioni poste dalla dirigenza del Bologna. Ovvero: trasferimento per 6 mesi in prestito, chiudendo a metà stagione una storia iniziata a 11 anni nel settore giovanile rossonero, per di più a scadenza di contratto.

Dato che Posch dovrebbe uscire in prestito con diritto di riscatto, il club rossoblù prenderebbe Calabria in prestito per sei mesi, valutando poi se firmarlo a parametro zero in base anche al ritorno o meno di Posch in Germania a titolo definitivo (l’Hoffenheim lotta per la salvezza e al momento non può dare garanzie).

In più Calabria guadagna a oggi 2 milioni netti più bonus e da svincolato la richiesta potrebbe salire. Insomma, la situazione non è semplice e il tempo è poco: anche per questo Calabria si è preso la serata di ieri e la giornata di oggi per riflettere sul da farsi: oggi sono previsti nuovi contatti.

Dalla Ciociaria assicurano che il Bologna avrebbe sondato il terreno anche per Anthony Oyono (23) del Frosinone, sul quale c’è il Lecce di Corvino. Complessa, a tre giorni dalla chiusura del mercato, l’operazione sudamericana per Gonzalo Lujan (23) del San Lorenzo. Sartori e Di Vaio sondano il mercato comunitario. Per il ruolo di esterno, resta viva la pista che porta Loum Tchaouna (21) della Lazio: si attende la giornata di oggi per capire le condizioni di Ferguson e se la Lazio accetterà di svincolare Fabbian dal prestito del biancoceleste: il Bologna ci crede e ci spera.

E’ in arrivo un rinforzo per la Primavera: si tratta del mediano Elia Barbaro (18) dell’Udinese, che sbarca a Casteldebole in prestito. Calabria e Tchaouna: il Bologna ci prova e detta le condizioni, aspettando le risposte da Milan, Lazio e giocatori.