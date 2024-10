Il test al ’galli’. Si rivede Karlsson con il Lentigione

Dallinga, Orsolini e Karlsson. Tre nomi non casuali quelli finiti nel tabellino dei marcatori della partitella di allenamento con il Lentigione, giocata a Casteldebole come parte dei lavori di preparazione alla sfida con il Genoa (sabato prossimo). Tre giocatori che per ragioni diverse stanno vivendo un avvio travagliato: l’olandese fatica ad adattarsi e non si è ancora sbloccato, Orsolini sembra aver smarrito lo smalto della scorsa stagione e infine lo svedese, oggetto misterioso, anche sotto la guida di Italiano. L’essere rimasti a Casteldebole a lavorare durante la sosta per la Nations League ha dato a loro la possibilità di mettere qualche minuto in più nelle gambe nella partitella da 70’ giocata al Galli e magari anche più convinzione in attesa di fare nuovamente sul serio.

Gianluca Sepe