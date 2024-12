Il vecchio amore. Argentina, titolo al Velez. Castro si complimenta

Il primo amore non si scorda mai. Anche ora che il cuore non è più biancoblù, ma rossoblù. Santiago Castro non dimentica le sue origini e nel giorno in cui esplode la gioia del Dall’Ara per la vittoria contro la Fiorentina, nella quale l’attaccante sudamericano ha messo ancora il suo zampino, Santi ha voluto ricordare anche la sua ex squadra, il Velez Sarsfield, laureatasi campione in Argentina, con una storia su Instagram nella quale si complimenta per il successo finale. La compagine di Liniers, piccolo sobborgo di Buenos Aires si è aggiudicata infatti l’undicesimo titolo nazionale della sua storia, il 17° trofeo nella bacheca del ’Fortin’. Decisiva la vittoria per 2-0 contro l’Huracan. Proprio con la maglia del Velez, Castro ha mosso i primi passi nel calcio professionistico prima di approdare in Serie A lo scorso gennaio: per lui 35 presenze e 7 gol nel 2023, per un totale di 9 gol dal debutto nel 2021 con la maglia del Velez.

Gianluca Sepe