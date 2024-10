Il viaggio in sardegna. Alla Unipol Domus per ora 150 tifosi

Cagliari-Bologna, al momento, è un affare per centocinquanta. Tanti sono i tifosi rossoblù che fino a ieri avevano acquistato il biglietto del settore ospite della Unipol Domus. Considerato che domani si gioca alle 18,30 di un giorno feriale in una trasferta che obbliga al viaggio in aereo, centocinquanta biglietti venduti sono quasi un bottino ricco. Ma tant’è, così funziona il calcio ai tempi dello spezzatino televisivo. La prevendita in ogni caso chiude oggi alle 19 e il biglietto, al prezzo di 30 euro, è acquistabile sul circuito Ticketone. Viaggia invece spedita la prevendita per la gara di Champions col Monaco, in programma martedì 5 novembre (alle 21) al Dall’Ara. Al momento, escluso il settore ospiti (pochi i tifosi monegaschi che hanno acquistato il biglietto), restano in vendita solo poche tribune Kids oltre ai posti dei distinti ‘ex telonati’, ricavati nella parte alta del settore.