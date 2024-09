In bilico. Moro, ore decisive per capire il futuro

Mercato completato con l’arrivo di Casale, salvo sorprese. E la sorpresa dell’ultimo giorno, potrebbe essere rappresentata dall’uscita di Nikola Moro, con l’eventuale arrivo di un centrocampista a sostituirlo. Operazione difficile e poco probabile, va detto: ma sul croato c’era stato il sondaggio dell’Hajduk di Gattuso, intenzionato a riportarlo in patria, anche se dopo l’uscita dalle qualificazioni alla Conference League le possibilità paiono scemate. In caso ritorno di fiamma, il Bologna potrebbe liberare Moro a patto di trovare un sostituto: piacciono Casadei (21) del Chelsea, ma pure Folorunsho, in uscita dal Napoli che spera nella Lazio e ha pure una remota possibilità di finire a Firenze nell’ambito di uno scambio con Amrabat. Potrebbe essere l’innesto di un centrocampista la sorpresa dell’ultimo giorno di mercato: a patto però che Moro trovi una sistemazione e in realtà a patto di offerte il Bologna va detto che non sta lavorando per cedere il croato.