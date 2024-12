In campo il 12 gennaio con la Roma. Mercato: a breve un summit, Iling-Junior potrebbe andarsene. Il 2025 ripartirà da Benjamin

Brilla la stella di Benjamin Dominguez, nella notte stregata del Dall’Ara. Dopo quattro risultati utili consecutivi in campionato, arriva il ko che non ti aspetti. Doccia gelata, il Bologna si ferma sul più bello, davanti alla chance di riaprire definitivamente la corsa per l’Europa che conta. Ma almeno una bella notizia in coda alla serataccia c’è: perché esplode colui che non ti aspetti, l’argentino classe 2003. Palla in buca d’angolo la prima, che vale il vantaggio, rete di rapina, dopo il palo su punizione di Odgaard la seconda e prime reti in campionato: doppietta che segue il gol in Coppa Italia con il Monza. E pensare che alla vigilia sembravano destinati alla maglia da titolare Odgaard e Orsolini. Italiano sorprende tutti e ha ragione lui. Era in crescita, Dominguez: gol al Monza, assist per la rete da tre punti di Odgaard con la Fiorentina e partita di sostanza a Torino con la Juventus. Italiano ha deciso di cavalcare l’onda e ha avuto ragione. Ha deciso dare seguito anche a quelle che sono le scelte sue e della dirigenza rossoblù in chiave mercato: perché l’argentino, arrivato dal Gimnasia La Plata per 4,5 milioni doveva essere investimento di prospettiva, un ragazzo da aspettare e invece ha bruciato le tappe. E’ pronto, prontissimo per un ruolo da protagonista. Cambiaghi sarà pronto per il rientro a fine gennaio e c’è un posto in lista da liberare per l’ex Atalanta. Con un Dominguez così, con un Odgaard che può giocare su tutto il fronte offensivo, con Ndoye e Orsolini e un Ferguson da reinserire con continuità, Karlsson può partire: piace al Twente, gli agenti parlano con l’Ajax. E forse, a fine gennaio, archiviata la Champions e il tour de force, potrebbe partire pure Iling-Junior, arrivato in prestito secco dall’Aston Villa.

Le valutazioni saranno approfondite in un summit di mercato tra Sartori, Di Vaio, Italiano e Fenucci in questi giorni. Intanto una cosa è certa. Senza cessioni, il mercato rimarrà bloccato. Anche perché in vista del ritorno in campo con la Roma il 12 gennaio, Italiano confida di ritrovare Aebischer ed El Azzouzi: tempi maturi per i loro rientri, ma le loro condizioni andranno valutate attentamente. Se saranno in grado di tornare protagonisti a breve, il Bologna potrebbe valutare l’addio di Moro che Gattuso vorrebbe riportare in Croazia. E saranno valutate offerte attorno ai 10 milioni per Urbanski. Per ora il mercato resta bloccato. Si è sbloccato Dominguez, invece, l’uomo in più: il talento sta sbocciando. I rossoblù torneranno ad allenarsi il 7 gennaio.

Marcello Giordano