In ritiro con la Svezia. Holm fugge da Marbella per l’alluvione e ritorna a Stoccolma

La Dana che ha picchiato duro su Malaga, nonché su tutto il litorale dell’Andalusia, ha costretto Emil Holm e la sua Svezia a fare armi e bagagli lasciando in tutta fretta il ritiro di Marbella per ‘rifugiarsi’ a Stoccolma. Il terzino destro del Bologna lunedì era stato convocato in extremis dal cittì svedese Tomasson per rimpiazzare l’infortunato Krafth.

Martedì, però, su Marbella era stata emessa l’allerta rossa per forti precipitazioni, che puntualmente si sono scatenate ieri paralizzando la città e impedendo alla nazionale svedese di allenarsi. Da qui la scelta di tornare in Svezia per preparare le due sfide di Nations Leaague C con Slovacchia e Azerbaigian. Il primo dei nazionali rossoblù a scendere in campo sarà Posch, impegnato questo pomeriggio in Kazakistan-Austria.