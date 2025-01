In trasferta. Già 2.000 biglietti per il Castellani

Tutti a Empoli, è stato negli anni il tam tam ricorrente sotto le Due Torri, non foss’altro perché il Castellani dista solo un’ora e mezza di macchina da Bologna. Anche domani a Empoli il Bologna non sarà solo ma il tutto esaurito del settore ospiti sembra oggettivamente un traguardo lontano. Al momento sono infatti poco più di 2 mila i tifosi rossoblù che hanno acquistato il tagliando per la curva ospiti del Castellani. Poiché c’è tempo fino alle 19 di oggi è facile immaginare che i numeri della trasferta nelle prossime verranno incrementati (poiché non ci sono restrizioni nel conto vanno messi anche i bolognesi che hanno acquistato o acquisteranno biglietti negli altri settori) anche se difficilmente si riempirà l’intero settore.