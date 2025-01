Israel evita lo 0-2, Quenda illumina. Fresneda, una notte da dimenticare

Israel 6,5 Incolpevole sul gol, nella ripresa ha il merito di tenere i compagni in partita con una paratona su Pobega evitando lo 0-2.

Fresneda 5 Buca su Beukema sul vantaggio rossoblù: suona la carica con una conclusione da fuori nella ripresa, ma non basta.

Diomande 5 Solidissimo in marcatura su Castro, fondamentale in chiusura su Ndoye, due contro uno a fine primo tempo. Ma è in ritardo lui sul colpo di testa di Beukema sullo svantaggio e fatica sugli inserimenti dei centrocampisti: vedi Pobega a inizio ripresa.

Inacio 6,5 Non si concede alcuna sbavatura. Copre, marca, imposta: c’è sempre.

Araujo 6 Ha nella spinta la dote migliore e si vede a fine primo tempo, quando va in sovrapposizione e impegna Ravaglia. Ma Holm e Ndoye lo costringono sulla difensiva, nella ripresa sale di colpi.

Hjulmand 6 Mediano e regista. Compassato nel primo tempo, quando Soffre fisicità e aggressività di Pobega. Poi prende in mano le operazioni.

Debast 5 Fisicità e qualità, ma nella serata manca di passo in mediana: si perde Fabbian a più riprese, si schiaccia troppo abbassando il baricentro della squadra. A inizio ripresa, l’infortunio al ginocchio lo costringe al cambio.

Trincao 6 Nella frittata a più mani del gol è lui a tenere in gioco Pobega sul corner. Davanti non impensierisce mai Miranda. Spostato a sinistra, è una spina nel fianco costante.

Braganca 5 Non trova giocate e spazi tra le linee: si accende in occasione di un’imbucata per Harder. Troppo poco.

Catamo 5 Lascia campo alle scorribande di Holm.

Harder 7 Fa reparto, si costruisce due occasioni e trova Ravaglia. Nella ripresa, dopo l’uscita di Beukema, trova il guizzo per il pari anticipando Casale.

Simoes 7 Entra e lo Sporting cresce e pareggia: suo l’assist.

Quenda 7 Ha 17 anni, ma sembra non sentirli: avvia l’azione del pari imbucando per Simoes.

Reis sv

Allenatore Borges 6. Basta il pareggio in emergenza per strappare il pass per i playoff. Tanta sofferenza nel primo tempo. I cambi del Bologna e i suoi spostano gli equilibri.

Voto squadra 6

Marcello Giordano