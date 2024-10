Italiano: “Bologna, non abbiamo trovato il guizzo vincente”

Bologna, 6 ottobre 2024 – “Non abbiamo trovato il guizzo vincente: non riusciamo a portare a casa le partite. Rimanere in superiorità è un merito, ma è una situazione che va sfruttata per bene – esordisce così in conferenza stampa Vincenzo Italiano, dopo il pari interno contro il Parma, in dieci dall’ottavo della ripresa per l’espulsione di Coulibaly -. Abbiamo comunque fatto una buona gara, senza subire gol, ma bisogna fare di più e cominciare a buttarla dentro. Lavoreremo per migliorare questo aspetto. Bisogna avere più cattiveria e concretezza – prosegue -, è un peccato fare così pochi gol: oggi la dovevi vincere. I subentrati potevano dare qualcosa di più, ma non era facile. Bisogna battere sotto porta. Ripeto, è un aspetto su cui dobbiamo lavorare e crescere. L’idea era quella di attaccare con cinque uomini, compresi Fabbian e Urbanski. Le situazioni per colpire le abbiamo avute, ma dobbiamo alzare le percentuali sotto porta".

Il tecnico rossoblù si è espresso poi così su alcuni singoli. “Per Dallinga non c’è stato spazio, non era al top. Orsolini? La mia è stata una semplice scelta di rotazione: aspettiamo i suoi gol, ma come aspettiamo quelli di tutti gli altri. Non sono preoccupato – conclude Italiano -, lo sarò soltanto se questa squadra arriverà a non produrre occasioni da gol".