Italiano deve pensare anche al campionato. Fabbian e Ndoye chiedono una maglia. Ma ci sono altri dubbi

Dallinga o Castro? Odgaard o Fabbian? Sono questi i principali nodi di formazione in vista della sfida di questa sera con il Borussia Dortmund. Italiano è concentrato nell’analizzare la condizione dei suoi e il recupero delle forze dopo le sfide con Roma, Inter e Monza dell’ultima settimana. E’ in pieno tour de force, la squadra rossoblù e quello alle porte sarà un altro incrocio ad alto dispendio di energie, con vista sul weekend a Empoli.

Qualcosa potrebbe cambiare e cambierà, rispetto alla gara di sabato pomeriggio. In mediana, ad esempio, potrebbe rientrare Pobega al fianco di Freuler e al posto di Ferguson, che potrebbe essere avanzato sulla trequarti al posto di Odgaard: è una possibilità, ma Fabbian è partito titolare 5 volte su 6 in Europa e potrebbe essere schieravo ancora una volta: se l’Europa deve fungere (come effettivamente è stato) da trampolino di lancio verso il percorso di crescita, non c’è dubbio che l’ex Inter sia tra coloro che abbia più bisogno di crescere, faticando a riscoprirsi efficace e determinante nel Bologna di Italiano.

E se la crescita è l’obiettivo, allora Dallinga potrebbe avere la maglia da titolare rispetto a Castro, che potrebbe essere risparmiato per Empoli, dove ci saranno in palio punti fondamentali per la rincorsa all’Europa in campionato. Per crescere, però il Bologna ha bisogno di certezze: e quelle sono rappresentate da Freuler in mediana e dalla coppia Beukema-Lucumi in difesa.

Nel comparto degli esterni d’attacco, viaggiano verso la maglia da titolare Ndoye e Orsolini, anche perché Dominguez non è in lista. C’è Iling-Junior, lanciato a sorpresa titolare a Lisbona, ma fuori dalle rotazioni nell’ultimo periodo: anche per questo Odgaard potrebbe essere risparmiato dall’inizio, essendo un jolly in grado di essere impiegato sulle fasce, oltre che sotto punta, anche se Iling spera di avere minuti, anche partendo dalla panchina.

Novità in vista anche sulle fasce, dove Miranda ha chiuso in difficoltà la sfida con il Monza: Lykogiannis potrebbe partire dall’inizio. Italiano potrebbe cambiare anche a destra: con Holm al posto di Posch, mentre tra i pali dovrebbe tornare Skorupski. Fuori lista ci sono pure De Silvestri, El Azzouzi e Cambiaghi, ergo indisponibili: come Aebischer. Lo svizzero è atteso in gruppo nel giro di una settimana: ma per ritrovare la condizione. "Avrà bisogno di ancora parecchio tempo", ha chiarito Italiano.

Marcello Giordano