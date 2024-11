Italiano intenzionato a confermare il blocco che gli ha regalato due vittorie di fila in campionato. Odgaard chiede ancora spazio. E Ravaglia ci fa un pensierino

Il Bologna ha ripreso a lavorare a pieno regime. Dopo un giorno di riposo e uno dedicato a lavoro defaticante per smaltire fatica e delusione lasciate in eredità dal ko di Champions con il Monaco, ieri la squadra ha ripreso ad alzare i carichi in allenamento, nella marcia di avvicinamento alla sfida con la Roma.

Italiano valuterà nella rifinitura di oggi la condizione dei suoi, ma l’intenzione principale pare quella di dare continuità agli uomini che hanno dato una prima svolta al campionato, vincendo con Cagliari e Lecce. Servono continuità e punti per alimentare la classifica e arrivare alla sosta in piena corsa europea, per ritrovare fiducia ed entusiasmo incrinati dalla delusione Champions. Il tecnico punta a ripartire dal 4-2-3-1 con Odgaard sotto punta, lui è che stato la pedina tattica attorno alla quale, il Bologna ha risolto il problema del gol in serie A. Con lui ecco il ritorno di Orsolini, risparmiato in Champions, ma reduce da tre gol consecutivi e miglior marcatore della squadra con 4 reti. Spazio a sinistra a Ndoye, in attacco il ballottaggio è rappresentato da Castro-Dallinga, con l’argentino favorito se dimostrerà di aver smaltito le scorie, dato che sarebbe alla quarta gara in dieci giorni.

Come lui Moro, Freuler, Beukema e Miranda, con quest’ultimo che potrebbe lasciar spazio a Lykogiannis. A destra, se la giocano Posch e De Silvestri, a protezione di Skorupski, anche se Ravaglia spera nella titolarità in campionato. Italiano punta a chiedere l’ultimo sforzo prima della sosta, periodo in cui potrà lavorare per recuperare mentalmente e tecnicamente i giocatori a caccia di rilancio e per recuperare l’infortunato Erlic, ai box con i lungodegenti El Azzouzi, Aebischer e Cambiaghi.

Marcello Giordano