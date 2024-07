Italiano va di corsa e scopre il calendario. Dall’Asteras al Bochum: ecco i test del ritiro

Se a partorire il calendario di A oggi fosse un regista amante del brivido infilerebbe subito un Bologna-Juve alla prima giornata. Non che un anno fa le cose siano andate molto diversamente: la sfida con i bianconeri cadde in trasferta alla seconda giornata (l’esordio fu col Milan al Dall’Ara), con tanto di travaso di bile rossoblù per il rigore negato da Di Bello alla squadra di Motta.

Thiago, proprio lui, è l’Avversario cerchiato di rosso dal popolo del Bfc. Della serie: quando cadrà la sfida al transfuga passato da Casteldebole a Vinovo?

Oggi a mezzogiorno lo sapremo. E lo saprà anche Vincenzo Italiano, che conta i giorni che lo separano dal via della sua nuova avventura. Già nelle prossime ore, anticipando il raduno fissato per lunedì a Casteldebole, l’erede di Motta sbarcherà sotto le Due Torri per sistemare gli ultimi dettagli della marcia di avvicinamento al via del campionato, in programma nel weekend del 17-18 agosto.

Intanto ieri sono stati ufficializzati gli avversari delle quattro amichevoli del ritiro di Valles (tutte trasmesse in diretta da Radio Nettuno Bologna Uno e in differita su Trc).

Il Bologna salirà in Val Pusteria lunedì 22 luglio per rimanervi fino al 3 agosto. Mercoledì 24 luglio, nella stessa Valles (alle 18) i rossoblù sfideranno il Brixen, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Sabato 27 luglio, di nuovo a Valles (alle 17) il Bologna se la vedrà con il Caldiero, la squadra del Veronese che a maggio ha conquistato una storica promozione in Lega Pro.

Mercoledì 31 luglio i rossoblù si sposteranno allo stadio comunale di Bressanone per affrontare (alle 18) l’Asteras Tripolis, squadra della seria A greca.

Sulla strada del ritorno, infine, sabato 3 agosto allo stadio ‘Druso’ di Bolzano il Bologna sfiderà in un triangolare il Bochum, club di Bundesliga, e il Sudtirol, che milita in serie B. Italiano ha il fuoco in corpo, più che legittimo, di chi vuole inculcare in fretta il suo verbo calcistico nella testa di calciatori che non ha ancora conosciuto sul campo e che a Casteldebole, per ovvie ragioni, non si presenteranno in blocco lunedì. Solo due giorni prima, ovvero dopodomani, Freuler, Aebischer e Ndoye con la Svizzera sfideranno l’Inghilterra ai quarti.

Posch, con l’Austria appena eliminata, ha cominciato adesso le sue tre settimane di vacanza. Skorupski e Urbanski con la Polonia sono liberi dal 21 giugno, quindi nelle due settimane di lavoro a Casteldebole ci saranno.

Quanto a Zirkzee e Calafiori, si attendono gli sviluppi del mercato. Entrambi con la valigia pronta (più il primo del secondo) chissà se oggi guarderanno al sorteggio del calendario con la stessa febbrile attesa di Italiano.