Izzo, D’Ambrosio e Vignato da incubo. Valoti ci prova, ma cala alla distanza

Pizzignacco 5,5 Dice no a Castro al pronti via e a Orsolini. Miracoloso sul numero 7, poi fermato per fuorigioco. Spedisce in angolo su Ferguson a inizio ripresa, ma in occasione del vantaggio di Pobega non è impeccabile come pure in un paio di uscite.

D’Ambrosio 4,5 Dalle sue parti Iling-Junior fa disastri. Lo salta secco all’8, divorandosi l’1-0, avvia il contropiede del 2-0 e imbecca Ferguson a inizio ripresa per un gol sfiorato.

Izzo 4 Scelto come centrale per provare a contenere Castro. Va in crisi al pronti via, con l’argentino al tiro già dopo 3 minuti. La punta mette due assist, tocca il pallone sul 3-0 e segna il quarto. Serata da incubo.

Caldirola 5 Crolla nella ripresa, perdendosi Dominguez sul 3-0 e risultando tra i colpevoli sul 4-0.

Ciurria 5 Alla centesima presenza, resta a metà: fatica a impensierire Lykogiannis e pure a supportare D’Ambrosio.

Colombo 5 Troppo compassato sul piano del ritmo.

Valoti 5,5 Ci prova, costruisce e lamenta un contatto in area da parte di Holm in occasione nell’azione che si trasforma nel 2-0. Ma cala alla distanza.

Birindelli 5 Orsolini gli fa vedere i sorci verdi.

Vignato 4,5 Appoggia con poca continuità l’azione offensiva e quando lo fa risulta impreciso, come al minuto 42 del primo tempo, quando sbaglia il controllo e favorisce il rientro di Casale.

Maric 4,5 Lykogiannis lo mura su azione di corner. E’ l’unico episodio che lo veda protagonista.

Petagna 5 Sportellate e poco altro. Impreciso anche con palla addosso, fuori condizione.

Mota 5 Non pervenuto.

Carboni 5 Entra e Iling-Junior offre a Dominguez la palla del 3-0.

Forson 5 Non sposta.

Martins 5 Entra a giochi fatti e fatica.

Sensi 5 Fatica.

Allenatore Nesta 4,5 Schiera un 3-4-2-1 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso, ma fatica a proporre, ma pure a contenere, complici anche i tanti giocatori schierati senza troppa condizione. Penultimo in classifica pensa al campionato, ma rimedia un’imbarcata che può pesare sul morale.

Voto squadra 4,5

Marcello Giordano