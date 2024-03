Morte Joe Barone, Saputo: “Sconcertato e attonito”. Fenucci: “Ho perso un amico”

Bologna, 19 marzo 2024 – Joe Barone non ce l’ha fatta. Il direttore generale della Fiorentina è morto quest’oggi, appena 24 ore prima di compiere 58 anni. Anche il Bologna ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa, attraverso Joey Saputo e Claudio Fenucci.

Il dirigente era stato colpito da un infarto nella giornata di domenica (con il conseguente rinvio del match tra Atalanta e Fiorentina). Poi il ricovero immediato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano e l’operazione, che non gli ha permesso di migliorare le condizioni già critiche.

Il cordoglio di Saputo

“Negli ultimi anni avevo incontrato più volte Joe Barone, insieme a Rocco Commisso: la notizia del suo malore e poi della sua morte, così improvvisa, così prematura, mi ha lasciato attonito e sconcertato”. Joey Saputo ha espresso così il suo cordoglio sul sito ufficiale del Bologna per la scomparsa del direttore generale della Fiorentina. “Desidero rivolgere le mie più sentite condoglianze, anche a nome di tutto il Bologna FC 1909, alla famiglia Barone, a Rocco Commisso e alla Fiorentina”.

Il ricordo di Fenucci

“Con la scomparsa di Joe perdo un caro amico”, le parole dell’amministratore delegato Claudio Fenucci. “Ci eravamo conosciuti per ragioni professionali, ma nel corso degli anni i nostri colloqui erano diventati quotidiani. Il calcio perde un ottimo professionista, un dirigente che si batteva per una visione moderna del nostro sport, ma soprattutto una persona eticamente inappuntabile. In queste ore terribili mi stringo idealmente alla sua famiglia e alla Fiorentina”.