Karlsson, debutto anonimo anche con il Lecce. Pressing su Asllani. L’opzione Arthur ancora non decolla

E’ iniziata senza acuti l’avventura di Karlsson al Lecce: dentro negli ultimi 10 minuti nello 0-0 casalingo contro il Genoa, senza acuti. Dopo l’addio dello svedese e con il rientro in vista di Cambiaghi, il Bologna ha la necessità di sfoltire la rosa (di almeno una pedina) alla voce over per innestare un rinforzo.

Il rinforzo la dirigenza vorrebbe regalarlo a Italiano nel reparto di centrocampo e degli esterni offensivi, perché Cambiaghi avrà bisogno di tempo per ritrovarsi e Iling-Junior vorrebbe chiudere qui il suo prestito dall’Aston Villa in rossoblù e andare a trovare più spazio altrove.

Sul secondo tutto dipenderà dalle volontà del club, ergo il rinforzo nel pacchetto degli esterni, considerate pure l’esplosione di Dominguez e la duttilità di Odgaard e Pobega (impiegabile da trequarti dove si attende il rilancio di Ferguson) non è priorità assoluta: più facile si attenda l’opportunità di un investimento su un giovane di talento.

In mediana si spera di offrire una pedina in grado di garantire un salto di qualità, con caratteristiche diverse rispetto agli elementi attualmente in rosa, per consentire a Italiano e al Bologna di completare la rincorsa all’Europa in questa stagione.

Offerto Arthur, già alle dipendenze di Italiano a Firenze: la sensazione è che l’opportunità passi dalla volontà della Juve di investire già a gennaio su Urbanski, in scadenza nel 2026 e che non ha intenzione di rinnovare con i rossoblù, in virtù del poco spazio trovato con Italiano.

Piace l’albanese Asllani (22) dell’Inter: dopo la Supercoppa odierna si tenterà di capire se i nerazzurri intendano prestarlo e se il calciatore intenda cercare più spazio altrove.

Piace Barrenechea (23) dell’Aston Villa, ma sta trovando spazio a Valencia e gli inglesi, con cui è aperto il capitolo Iling-Junior, non paiono intenzionati a parlarne, come pure il club iberico. Caccia aperta anche a rinforzi per la Primavera, dopo la settima sconfitta consecutiva. Per ora il tecnico Rivalta non è in bilico nonostante i risultati, in virtù dei tanti infortunati. Ma sotto esame sì, insieme al mercato estivo: si cercano rinforzi. E’ arrivato Longoni dal Cagliari, via Torino, si lavora a due rinforzi per il pacchetto dei centrali di difesa: seguiti i bulgari Martin Dimitrov, classe 2007 del Cska Sofia, e Bozhidar Zhechev, classe 2008 del Cherno More. E’ stato tentato un approccio anche per l’attaccante Mason Melia (17), rivelazione del calcio irlandese, ma il Tottenham è già sulle sue tracce e non c’è odore di fumata bianca in vista.

