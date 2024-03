Kristiansen, Saele e Odgaard: il futuro è ora. Un finale da Champions per la conferma

Inizia la volata finale, ricomincia la caccia la Champions. Quello che era un sogno è oggi un obiettivo: e tanto basta per pensare che questo aiuterà a moltiplicare gli sforzi e aiutare i rossoblù a tirare fuori quel qualcosa in più. Ma tra i rossoblù c’è chi potrebbe avere motivazioni extra: motivazione che si chiama futuro. La stagione attuale ha portato tanti calciatori della rosa a essere al centro di rumors di mercato da parte delle big: da Zirkzee a Ferguson, da Calafiori a Lucumi. Futuro da scrivere, che dipenderà da offerte, dal finale di stagione, dal destino di Thiago.

Ma c’è pure chi il futuro in rossoblù se lo deve conquistare, convincendo la dirigenza, prima ancora del tecnico (in caso di permanenza), a riscattarli. In primis Alexis Saelemaekers, approdato in rossoblù in prestito oneroso da 500mila euro con diritto di riscatto a 9,5 milioni dal Milan, dove dopo l’addio di Maldini non si sentiva più al centro dei pensieri della nuova dirigenza. Un gol, un assist e un rigore procurato, fin qui, per il belga, che ad alcune partite da giocatore di livello superiore ne ha alternate altre con ombre. Sta crescendo, ora che la posta in palio è salita di livello: può essere valore aggiunto e con i proventi dell’Europa che conta il suo riscatto si fa più probabile. Chi ha qualcosa da dimostrare è senza dubbio Jens Odgaard: è arrivato a gennaio come vice Zirkzee duttile dall’Az, in prestito con diritto riscatto a 4,5 milioni. Ha segnato due gol da subentrante: cerca il primo da titolare con la Salernitana, approfittando del fatto che Zirkzee sta recuperando ma lunedì potrebbe partire dalla panchina. E’ chiamato a dimostrare di meritare il riscatto e un eventuale ruolo da protagonista nel caso l’estate portasse offerte irrinunciabili per Zirkzee. Con lui Santiago Castro, la scommessa fatta a gennaio per programmare il futuro: il danese e l’argentino devono dimostrare che il futuro è già a Casteldebole alla voce attaccante, per far sì che la dirigenza non debba cercare sostituti in caso di addio del numero 9.

Ma non è finita. La Champions potrebbe portare anche al riscatto di Victor Kristiansen, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni dal Leicester. Le quotazioni del danese stanno lievitando, il laterale mancino sta entrando sempre più nelle dinamiche del calcio di Thiago. Il Leicester è in predicato di tornare in Premier e difficilmente concederà trattative al ribasso sul prezzo del riscatto. Il finale di stagione sarà decisivo anche per lui. Come per Karlsson, il numero 10 operazione più onerosa dell’ultima estate, con i 12 milioni di prezzo cartellino. Tra un infortunio al ginocchio e uno alla caviglia e le difficoltà a calarsi nel calcio italiano e in quello di Thiago, fin qui 6 presenze: pure lui lavora per bruciare le tappe: consapevole che di giocarsi il futuro, che dipende dal finale di stagione e dalle scelte di Thiago.