La chiave Van Hooijdonk. Sydney verso il Norwich. E Odgaard è in arrivo

Si sblocca l’uscita di Sydney Van Hooijdonk e arriva Jens Odgaard (24 anni). Di più. Nella serata di ieri la dirigenza era al lavoro per chiedere all’Az Alkmaar il permesso di far sbarcare in giornata l’attaccante per fargli svolgere le visite mediche. Salvo sorprese, così sarà, anche perché domani, ultimo giorno di mercato, rischierebbero di non esserci più i tempi tecnici per i controlli. Ergo, anche se Van Hooijdonk non ha ancora rotto gli indugi sulla destinazione e quindi qualche potenziale rischio che l’affare possa sfumare c’è, a rompere poi gli indugi è stata la dirigenza rossoblù che ha voluto cautelarsi confidando nella fumata bianca relativa alla cessione di Van Hooijdonk.

L’intenzione di offrire un nuovo attaccante a Motta c’è, nonostante l’acquisto di Castro. Perché Castro potrebbe arrivare solo a metà febbraio e certezze su tempistiche di ambientamento non ce ne sono.

Ergo, c’è la voglia di puntare su Odgaard, gigante danese che ha già vestito le maglie italiane di Inter, Sassuolo e Pescara e che nella scorsa stagione è stato autore di 13 reti tra campionato olandese, coppa d’Olanda e Conference e in cerca di rilancio. Ha giocato spesso da esterno d’attacco e da punta di riserva, pagando dazio all’esplosione di Pavlidis. Il Bologna lo aveva cercato in estate, ma dopo gli affari Karlsson e Beukema ha preferito Saelemaekers, visto che la richiesta economica era la stessa (10 milioni). Non è il brasiliano Talles Magno (21) del New York, esterno sinistro che può giocare falso nove che aveva richiesto espressamente Motta, ma è una punta duttile che negli ultimi anni si è trasformato in esterno: a sei mesi di distanza dai primi contatti e dalle prime richieste, arriverà in prestito con diritto di riscatto a 4, con contratto da 350mila euro netti più 50mila euro di bonus. A patto che arrivi la fumata bianca sulla cessione di Van Hooijdonk. Probabile.

Nella tarda serata di ieri poi la svolta: l’olandese ha rotto definitamente gli indugi e ora sembra diretto infatti verso il Norwich, nonostante anche la richiesta last minute del Cardiff. Lui sperava nel Celtic, squadra in cui ha giocato papà Pierre e di cui è tifoso, ma adesso è pronto ad andare: prestito con diritto di riscatto da 5 milioni, è la richiesta del Bologna. Van Hooijdonk in partenza, salvo sorprese. E Odgaard è in arrivo: atteso oggi in città per le visite mediche da svolgere tra il pomeriggio e la mattinata di domani.

Intanto arrivano anche affari per giovanili e Primavera, in ottica prima squadra. Perché Sartori e Di Vaio si sono assicurati tre ragazzi nel giro delle nazionali giovanili: il centrocampista rumeno Andrei Toroc (16), dal Galaxy Timisoara, il difensore centrale ceco Leos Tupec (16) dal Pardubice e Kazper Karlsson (18) dall’Halmstad, nazionale Under 19 e già protagonista di 24 presenze e 2 reti nella serie A svedese: il giocatore era in scadenza, affare da circa un milione per un ragazzo che dovrebbe allenarsi anche in prima squadra. Il mercato chiuderà domani alle 20: probabilmente con l’addio di Van Hooijdonk e l’arrivo di Odgaard e con la permanenza di Corazza e Urbanski, di cui Motta ha bloccato le partenze.