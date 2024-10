La curva bulgarelli. "Indagini sugli ultrà, ma la Lega e i club sono pieni di debiti»

L’inchiesta di Milano sul mondo ultras e le infiltrazioni della malavita nelle curve di Milan e Inter ha lasciato il segno. Al Dall’Ara, alcuni gruppi della Bulgarelli rispondono così: "Nelle curve indagini per gli ultrà, ma miliardi di debiti per Lega e squadre di serie A".

Ha lasciato il segno anche il pari con il Parma. Delusione da riassorbire nei prossimi tre giorni liberi: i rossoblù si ritroveranno a Casteldebole infatti giovedì alle 11, ma senza undici nazionali. Assenti Fabbian, Lucumi, Posch, Freuler, Aebischer, Ndoye, Erlic, Moro, Urbanski, Skorupski e Iling-Junior. A questi si aggiungono gli infortunati Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson. La sosta servirà per recuperare Pobega, out da due settimane per lo stiramento del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Anche Ferguson si avvicina al termine della rieducazione post operatoria e c’è la speranza di averlo in gruppo entro fine mese, se non in vista della ripresa, in programma il 19 ottobre in casa del Genoa, altra squadra in crisi.

La sfida al Grifone segnerà l’inizio di un nuovo tour de force: Aston Villa, Milan a seguire e altri tre match nello spazio di sette giorni anche nelle due settimane a seguire: con Cagliari, Lecce, Monaco e Roma tra il 29 ottobre e il 10 novembre data che segnerà la prossima sosta di campionato.

Marcello Giordano