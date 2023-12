La difesa, una tribù che balla. Beukema esce subito di strada. Posch passivo e Moro è fragile. Saelemaekers troppo evanescente

Skorupski 5,5 In ambasce nella costruzione dal basso. Non impeccabile sulla zampata di Pereyra, impotente sul 2-0 di Lucca, un po’ sbilanciato quando Payero cala il tris.

Posch 5 Troppo passivo su Kamara che lo salta come un birillo. Non particolarmente preciso anche nella costruzione della manovra. E quando Pereyra calcia in rete lui sonnecchia.

Beukema 4,5 Straperde la sfida col gigante Lucca, a cui regala centimetri, ma anche insospettabili autostrade. E’ il perno di una difesa che crolla.

Freuler 5 Con Moro dirottato sulle tracce di Walace tocca a lui provare a dare un senso alla manovra rossoblù. Risultato: lo zero assoluto. Non funziona nemmeno la diga diufensica dal momento che quelli dell’Udinese in mezzo al campo dettano legge.

Ferguson 5 Nel primo tempo si fa notare solo per il fallo su Lovric che gli costa un’ammonizione pesante: poiché era tra i diffidati, salterà il Genoa. E il secondo tempotempo? Peggio che andar di notte.

Saelemaekers 5 A lungo un monumento all’evanescenza. Peccato, perché nei momenti di difficoltà toccherebbe a lui far pesare il tasso maggiore di esperienza. Non pervenuto.

Moro 5 Fragile come un grissino e senza l’abituale fosforo in fase propositiva. Quelli dell’Udinese al confronto sembrano diavoli imprendibili.

Urbanski 5 Bella la gioventù, ma col senno di poi ieri sarebbe stato meglio affidarsi all’efficacia di un Orsolini ancora a corto di condizione. Ammonito già dopo 5 minuti prova a risalire la corrente con la tecnica, ma è poca roba. Suo il primo tiro in porta dei rossoblù al 58’: ma è un confettino innocuo.

Zirkzee 5 I centrocampisti dell’Udinese gli sporcano tutti i palloni, ma i pochi che gioca arretrando, in quella che dovrebbe essere la specialità della casa, sono senza costrutto. Nel primo tempo ha un pallone e lo spedisce alto, nella ripresa s’innervosisce, si prende un giallo e meriterebbe anche il secondo per un pestone a Payero.

Lucumi 5,5 Dignitoso.

Fabbian 6 Nel finale sfiora il gol.

Orsolini 5,5 Meglio di Urbanski, ma non incide.

Aebischer 5,5 Presenza impalpabile.

Van Hooijdonk 5,5 Confeziona un tiretto senza pretese.

Allenatore Motta 4,5 Kristiansen ripescato dalla naftalina è una pessima idea, specie se abbinata, sulla corsia di sinistra, a un Urbanski ancora acerbo. Il piano partita stavolta è un flop, così come l’atteggiamento mentale dei suoi. Fare quattro cambi a frittata fatta acuisce solo i rimpianti.

Voto squadra 4,5

Massimo Vitali