La Fiorentina aveva annunciato il via per le 12 di ieri: tutto rinviato. Si giocherà martedì al Franchi. Coppa Italia, è giallo per i biglietti. Tifosi in coda: ma prevendita ferma

Tanto tuonò che alla fine non piovve. Altro che mezzogiorno di fuoco per il via della prevendita di Fiorentina-Bologna di Coppa Italia: quella di ieri per i tanti tifosi rossoblù in coda nei punti vendita Vivaticket o col ‘clic’ pronto davanti a computer e smartphone è stata un’autentica doccia gelata. E’ successo che la Fiorentina, dopo aver annunciato che avrebbe fatto scattare la prevendita dei 2.314 biglietti di settore ospiti alle 12 di ieri, all’ultimo momento ha fatto inspiegabilmente dietrofront. Niente da fare: vendita bloccata e rimandata verosimilmente a domani, quando la Lega di serie A, una volta completato il tabellone degli ottavi, ufficializzerà date e orari dei quarti.

In realtà sia alla Fiorentina che al Bologna la Lega ha già comunicato che la sfida si giocherà al Franchi martedì 9 gennaio alle 21. E infatti il presunto ostacolo della mancata ufficializzazione ieri non ha impedito al club viola di far scattare la prevendita in tutti gli altri settori del Franchi. Due pesi e due misure? A Casteldebole lo sospettano.

Per tutta la giornata di ieri la diplomazia rossoblù ha lavorato con quella viola per sollecitare l’apertura della vendita dei biglietti ai bolognesi, o quantomeno per sapere quando tale prevendita scatterà. Fatica inutile e tutto rinviato alle prossime ore. Una cosa è sicura: lo slittamento che ieri ha spiazzato i tifosi rossoblù non ne frenerà la corsa al biglietto. Facile immaginare che i duemilatrecento posti in curva Ferrovia andranno comunque ‘bruciati’ in poche ore. Con buona pace di chi ieri ha complicato un po’ la vita ai bolognesi.

m. v.