La gioia del francese. Genesio sicuro:: "Dieci punti, tanti. Ma tutti meritati»

Champagne per brindare al passaggio del turno. Ne scorre simbolicamente a fiumi nello spogliatoio del Lille anche se nelle dichiarazioni post partita Bruno Génésio usa parole di assoluta sobrietà. "Dieci punti dopo quattro partite – dice il tecnico del Lille – è un bottino che va al di là di ogni aspettativa. Dopo il sorteggio, visto il calendario, era difficile immaginare di poter fare tutti questi punti. Ma non sono sorpreso dal modo in cui sono arrivati se penso al percorso che ha fatto la mia squadra".

E’ soddisfatto il demiurgo che nelle vene ha un po’ di sangue calabrese e che ieri ha fatto la festa a Italiano. Difficile non convenire con la sua analisi della gara: "Questa vittoria è pienamente meritata. Abbiamo avuto una buona gestione tattica della partita. Siamo stai bravi a difendere bene, restando sempre alti, ma abbiamo lavorato bene anche con la palla tra i piedi e avremmo meritato di segnare qualche gol in più". ‘San’ Skorupski ha evitato al Bologna l’imbarcata, ma non poteva guastare la grande serata di Ngal’ayel Mukau, classe 2004 di origini congolesi, ma nato a Malines (Belgio), autentico giustiziere dei rossoblù e simbolo di un Lille che anche nei giovani ha la sua forza. "Spero di essere riuscito a trasmettere qualcosa a questi ragazzi", sospira Génésio. Sì, c’è riuscito.

m. v.