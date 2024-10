La prevendita. Già 25.000 i biglietti venduti per sabato

Dopo i 123 coraggiosi di Cagliari (tanti erano i tifosi rossoblù che hanno festeggiato i tre punti nel settore ospiti della Unipol Domus) ecco gli attuali 25 mila, e passa, della sfida col Lecce. Con la possibilità concreta, da qui a sabato, di arrotondare ulteriormente il bottino. La prevendita per la sfida di campionato di sabato alle 15 al Dall’Ara procede a gonfie vele. Tra abbonamenti e biglietti veenduti siamo già oltre, per l’appunto, quota 25 mila. Con Curva Bulgarelli e Kids Stand esaurite in abbonamento restano tagliandi in tutti gli altri settori. Va forte anche la prevendita per la sfida di Champions col Monaco, in programma al Dall’Ara martedì alle 21. Il tutto mentre ieri è scattata la prevendita per Roma-Bologna di campionato di domenica 10 novembre alle 15: il biglietto di settore ospiti costa 33 euro.