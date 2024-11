LA PREVENDITA. Sono 24.000 i tifosi attesi al Dall’Ara

Sarà partita decisiva, quella con il Lille, ma niente pienone. A ieri, il dato di presenze per il match di Champions da dentro o fuori con i francesi in programma domani sera, si è attestato attorno a quota 24mila presenze, con circa 500 spettatori provenienti proprio dalla città transalpina. Restano quindi a disposizione circa 8mila biglietti per la serata europea. A influire il blasone dell’avversaria e i costi dei biglietti per la competizione europea, come ammesso da Fenucci di recente, dato che la politica dei prezzi è stata decisa prima di conoscere calendario e avversarie che avrebbero reso visita al Dall’Ara. Il ko con la Lazio non ha contribuito a impennare il dato nelle ultime ore, ma la prevendita è iniziata il 7 novembre: difficile imputare all’ultima sconfitta il dato.