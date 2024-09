La primavera. Menegazzo fa il bis,. Genoa schiantato 3-0. Rivalta sale a 4 punti

3

: Happonen; Nesi (32’st Oliviero), De Luca (32’st Schjott), Papazov, Baroncioni; Lai, Karlsson (41’st Gattor), Menegazzo; Tonin (18’st Mazzetti), Tordiglione (18’st Castillo), Ravaglioli. A disp. Pessina, D’Autilia, Mangiameli, Velilles, Dimitrisin. All. Rivalta.

GENOA: Consiglio; Arata, Barbini (37’st Nuredini), Ahanor; Venturino, Arboscello (11’st Grossi), Rossi (11’st Fazio), Maconi; (10’st Deseri), Romano; Ekhator, Ghirardello (15’st Papastylianou). A disp. Malagotti, Thorsteinsson, Klisys, Ferroni, Contarini, Colonnese. All. Sbravati.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: 21’pt e 44’pt Menegazzo (B), 40’st Ravaglioli (B) rig. Note: ammoniti De Luca, Karlsson, Ravaglioli, Meconi, Deseri, Ahanor.

Vince e convince il Bologna di Rivalta, che a Casteldebole piega 3-0 il Genoa e trova il suo primo successo stagionale, dopo il pari all’esordio sul campo dell’Inter. Ed è Menegazzo-show, sua la doppietta che indirizza il match già nel primo tempo, anticipando il tris di Ravaglioli nel finale su calcio di rigore. Rossoblù avanti al 21 da corner: Ravaglioli crossa, Menegazzo svetta di testa e buca Consiglio. Il bis arriva un minuto prima dell’intervallo e porta ancora la firma del capitano, che si mette in proprio e sgancia un tiro rasoterra che si infila nell’angolino. Nella ripresa il Bologna non corre rischi, confermandosi solido in tutti i reparti. A sei dalla fine, Menegazzo viene steso in area da Deseri, rigore netto: sul dischetto si presenta Ravaglioli, che chiude col botto un pomeriggio da protagonisti per Rivalta e i suoi.

Giovanni Poggi