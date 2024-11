LA PROTESTA DELLA CURVA. Alluvione e rinvio, la ’Bulgarelli’ si fa sentire. Striscione contro la Lega Serie A e Scaroni

I tre punti sono una gioia vera. Ma l’alluvione che ha messo in ginocchio città e provincia è ancora una ferita aperta. Lo ha ricordato Vincenzo Italiano, che a fine gara ha dedicato la vittoria ai tanti bolognesi che nel fango hanno perso la casa. E lo hanno ricordato prima del calcio d’inizio i tifosi rossoblù in curva Bulgarelli. Al Milan, al suo presidente Paolo Scaroni e alla Lega di Serie A, rei di essersi inizialmente opposti al rinvio della sfida in programma lo scorso 26 ottobre al Dall’Ara, i gruppi della curva hanno dedicato uno striscione che non lasciava molto spazio alla diplomazia: "Scaroni e Lega Serie A fate c... questa è la realtà". E a seguire cori contro Scaroni e la Lega. Silenzio invece quando è stato esposto lo striscione "13/10/2024 la morte non è uguale per tutti", in cui si stigmatizzava la decisone della stessa Lega di non concedere il minuto di silenzio sui campi per la morte di tre ragazzi della curva del Foggia in un incidente stradale di tre settimane fa.