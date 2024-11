La ripresa degli allenamenti: il croato atteso in gruppo, stop cautelativo per l’argentino. Alle 11 riapre il cantiere per la Lazio. Erlic al rientro, Castro da valutare

Inizia la marcia di avvicinamento al match con la Lazio, in programma nel posticipo di domenica, alle 20.45. Italiano e i rossoblù si ritroveranno questa mattina alle 11 per la ripresa degli allenamenti in vista del ritorno all’Olimpico, dopo il successo con i giallorossi che è costato la panchina a Juric: ritorno che segnerà l’inizio di un nuovo tour de force e degli esami di maturità contro le big.

Risalita la china e scalata la classifica fino al settimo posto, il Bologna è ora chiamato a dimostrare di saper tenere il passo tra le grandi. Senza Ndoye, infortunato. Italiano dovrebbe però ritrovare Martin Erlic, che quest’oggi sarà rivalutato dallo staff medico e salvo sorprese riprenderà a lavorare con il gruppo, con il via libera per il ritorno tra i convocati a un mese esatto dalla lesione muscolare riportata alla vigilia della trasferta di Genova. Ritorno importante, per il Bologna, dato che Lucumi rientrerà dagli impegni con la Colombia solo venerdì, ovvero a due giorni dalla sfida con la Lazio, in vista della quale Nicolò Casale si candida al rientro tra i titolari per la sfida da ex, con Erlic che proverà a soffiargli il posto e rappresenterà comunque un’alternativa in caso di necessità per il pacchetto dei centrali di difesa, dato il fuso orario e la stanchezza con i quali dovrà fare i conti Lucumi.

Oggi sarà rivalutato anche Santiago Castro, che sabato ha saltato la partitella in famiglia con la Primavera, a causa di una contusione di lunga data da smaltire. Niente di preoccupante, è un problema che non ha proibito all’argentino di essere regolarmente in campo prima della sosta e che salvo sorprese non dovrebbe portarlo al forfait alla ripresa: trattasi di stop cautelativo, approfittando della sosta, per recuperare e svolgere lavoro specifico per assorbire definitivamente i postumi della botta. Decisivo all’Olimpico con la Roma, con gol e assist, il Torito intente tenersi stretta la maglia da titolare per provare a ripetersi nel confronto con il connazionale della Lazio, il Taty Castellanos. Italiano dovrà invece rinunciare a Ndoye, con Karlsson pronto a sostituirlo, e ai lungodegenti Aebischer, El Azzoouzi e Cambiaghi, con i primi due attesi alla ripresa degli allenamenti nel mese di dicembre. La marcia di avvicinamento alla Lazio entrerà nel vivo domani, coi ritorni di Fabbian, Freuler, Iling-Junior, Moro, Skorupski e Urbanski, che seguiranno il rientro di Posch, in programma in giornata. Lucumi e Holm gli ultimi della lista.

Marcello Giordano