La Roma è ’congelata’, l’Atalanta frena. Adesso Thiago fa la corsa sul maestro Gasp

E’ il bello del calcio: autoflagellarsi per trentasei ore rammaricandosi di aver ricavato 2 soli punti dalle sfide con Frosinone e Monza salvo poi accorgersi che anche le concorrenti frenano e la corsa Champions, a Casteldebole, dall’ultimo weekend può perfino trarre maggior vigore.

Merito del campionato più imprevedibile del mondo, nel quale anche un Verona che lunedì notte a Bergamo nel primo tempo ha rischiato di essere triturato, dopo l’intervallo ha trovato la forza di rimontare due gol all’Atalanta, strappando un punto prezioso per la sua classifica almeno quanto per i sogni Champions dei rossoblù. Ora, a sei giornate dalla fine e con un paio di asterischi importanti di cui tener conto, il Bologna di Thiago viaggia con 4 punti di vantaggio sulla Roma, che sfiderà lunedì all’Olimpico nella madre di tutte le partite, e 8 sull’Atalanta, con cui i rossoblù, in caso di arrivo a pari punti, sono in vantaggio negli scontri diretti.

I due asterischi sono; 1) i diciannove minuti finali (più recupero) di Udinese-Roma, sospesa domenica sull’1-1 dopo il malore a Ndicka e che ancora non si sa quando verranno giocati; 2) l’Atalanta-Fiorentina rinviata lo scorso 17 marzo (dopo la tragedia della morte dell’ad viola Joe Barone): anche per questo recupero non è stata ancora programmata una data.

Al netto di queste due variabili, se domani in Europa League l’Atalanta passasse il turno, impresa tutt’altro che proibitiva dopo il 3-0 rifilato al Liverpool ad Anfield nella gara d’andata, le probabilità che il quinto posto in campionato dia diritto a un posto in Champions sfiorerebbero il 100 per cento.

A maggior ragione se in contemporanea la Fiorentina, in Conference League, eliminasse il Viktoria Plzen dopo lo 0-0 in terra ceca. Questo perché, come noto, il ranking Uefa da quest’ano assegna alle due nazioni che con le rispettive squadre raccolgono più punti in Champions League, Europa League e Conference League la possibilità di qualificare cinque club alla successiva edizione della Champions.

Attualmente il ranking Fifa lo comanda l’Italia, con un largo vantaggio su Germania e Inghilterra.

Ma è chiaro che un’italiana sicura in semifinale di Europa League tra Roma e Milan più le favorite al passaggio del turno Atalanta e Fiorentina dipingono uno scenario che rende quasi certa la possibilità di andare in Champions da quinti. Ecco perché l’avversario da cui guardarsi e da tenere rigorosamente alle spalle per il Bologna oggi è l’Atalanta, che occupa il sesto posto.

Quell’Atalanta che, tra campionato, Europa League e semifinale di ritorno di Coppa Italia, nelle prossime settimane non potrà mai tirare il fiato. Nel dubbio, in campionato è reduce da una striscia negativa di 2 punti nelle ultime 6 partite. Morale: sprintare per la Champions senza Ferguson è una botta tremenda, ma il destino è ancora tutto nelle mani dei rossoblù.

Senza contare che quarta e quinta, ovvero Roma e Atalanta, si sfideranno il 12 maggio a Bergamo. Quando il Bologna sarà di scena a Napoli e, per la Champions, sarà il giorno del giudizio.