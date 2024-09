La scheda. Il calcio nel dna, ha vinto l’ultimo ’Bulgarelli’

Lewis Ferguson, 25 anni, viene da una famiglia di calciatori: il papà Derek ha militato in numerose squadre, Hearts, Rangers e Sunderland su tutte; lo zio Barry è stato una vera bandiera dei Rangers e della Scozia. Lewis è arrivato a Bologna nell’estate 2022, preso dall’Aberdeen per 3,5 milioni più bonus: 13 gol in 66 presenze, lo scozzese è diventato capitano e decisivo la scorsa stagione nella cavalcata Champions, per lui interrotta il 13 aprile con la rottura del crociato durante la sfida col Monza. Ha vinto l’ultima edizione del ’Premio Bulgarelli’ come miglior centrocampista del campionato.