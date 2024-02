La sfida con l’inter. Biglietti a ruba, restano solo distinti e tribuna

Dopo la seconda giornata di prevendita aperta agli abbonati rossoblù (con la possibilità per ciascuno di acquistare fino a quattro biglietti per altre persone) per la sfida con l’Inter del 9 marzo restano circa 500 biglietti di distinti, più alcune migliaia di tagliandi di tribuna che saranno presumibilmente ‘bruciati’ nei prossimi giorni. Il primo impegno resta la trasferta di domenica in casa Atalanta (la prevendita per il big-match del Gewiss Stadium scatterà domani e chiuderà sabato).

Ma in città tutte le attenzioni del tifo sono puntate sulla gara con l’Inter, con l’obiettivo dichiarato di colorare lo stadio di rossoblu. Se l’iniziativa del club avrà centrato il bersaglio lo si capirà solo nei prossimi giorni. Oggi intanto potranno acquistare il tagliando i possessori di Fidelity Card We Are One. Domani, invece, saranno messi in vendita i biglietti disponibili a tutti i residenti nella provincia di Bologna. Il via libera della vendita aperta a tutti, e dunque anche agli interisti, è fissato per venerdì. Vale anche per lo spicchio di curva ospiti della Curva San Luca: 2.500 tagliandi che finiranno nelle tasche dei tifosi nerazzurri.

m. v.