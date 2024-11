La squadra dopo la partità rientrerà sotto le Due Torri con un charter. Quattrocento tifosi in curva: atteso anche Saputo

Nemmeno questa notte all’Olimpico il Bologna sarà solo. Anche se i numeri delle presenze rossoblù sulle gradinate dell’Olimpico sono fatalmente ancorati alla collocazione infausta della partita: le 20,45 di una domenica sera, a quattrocento chilometri da casa, non rappresentano certo il miglior viatico per mettersi in viaggio.

In ogni caso saranno circa 400 questa notte i tifosi rossoblù presenti nel settore ospiti dell’Olimpico. Due settimane fa, stesso stadio, ma avversario la Roma, i bolognesi furono un migliaio e al triplice fischio festeggiarono sotto il loro spicchio di curva il trionfo rossoblù (il 2-3 firmato da Castro, Orsolini e Karlsson). Questa notte il Bologna ci riprova, probabilmente sotto gli occhi di Joey Saputo (nella foto Schicchi), il presidente che in questi giorni non era in città, ma che potrebbe arrivare in queste ore per non perdersi sia la sfida di campionato con la Lazio che la gara di Champions di mercoledì al Dall’Ara col Lille.

La squadra ieri, dopo la rifinitura del mattino, in serata ha raggiunto Roma in treno. Questa notte, dopo la partita, rientrerà sotto le Due Torri con un charter.