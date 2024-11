La trasferta dell’11 dicembre. Dalle 10 di oggi i biglietti per la gara di Lisbona

Il Bologna di Italiano scenderà in campo domanì al Dall’Ara con il Lille ma per i tifosi è già tempo di guardare alla prossima trasferta europea, con i rossoblù di scena a Lisbona contro il Benfica il prossimo 11 dicembre nell’ambito della sesta giornata della Champions League. Il club di Saputo ha infatti rese note le modalità di acquisto dei biglietti per assistere alla sfida del Da Luz con la vendita inizialmente riservata agli abbonati che prenderà il via quest’oggi dalle 10 sul circuito online Vivaticket. I tagliandi avranno un costo di 30 euro più diritti di prevendita, con prelazione fino a tutto il 28/11 per un massimo di 2 biglietti ad abbonato. Da venerdì 29/11 se ci saranno ancora posti disponibili, inizierà la vendita libera. In fase di acquisto in prelazione, agli abbonati verrà richiesto il codice dell’abbonamento oppure della tessera We Are One, da inserire insieme ad un trattino e alla data di nascita.