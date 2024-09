La via del recupero. Ndoye, Erlic e Casale provano lo sprint

Nuovi controlli per Oussama El Azzouzi: non solo per verificare ginocchio e menisco dopo l’infortunio rimediato alle Olimpiadi, ma per testare lo stato della schiena. Il centrocampista è alle prese con una delicata ernia cervicale. Al momento si è preferita la terapia conservativa e si preannuncia uno stop piuttosto lungo: "Le condizioni di Oussama El Azzouzi saranno valutate di settimana in settimana: il giocatore svolge terapie specifiche", specifica il Bologna. Anche ieri, intanto, la squadra ha lavorato in assenza dei nazionali. E degli infortunati: allenamento differenziato per Martin Erlic, Nicolò Casale, Lewis Ferguson e Dan Ndoye. Il Bologna spera di avere Erlic, Ndoye e Casale a Como, al più tardi per l’esordio in Champions: Italiano confida di riaverli in gruppo all’inizio della prossima settimana, per poterli valutare. I rossoblù si alleneranno anche oggi avranno poi la domenica libera. La ripresa degli allenamenti avverrà lunedì alle 15, con l’inizio della settimana tipo in vista della ripresa, anche se gli ultimi nazionali rientreranno giovedì.

m. g.